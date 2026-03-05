Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Bursa'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde H.K'ye ait evde tarihi eser niteliğinde sikkeler olduğu bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.K'yi gözaltına aldı.

        Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bursa'da iftar programında konuştu...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bursa'da iftar programında konuştu...
        Bursa'da tarihi eser operasyonu: Roma dönemine ait 70 adet sikke ele geçiri...
        Bursa'da tarihi eser operasyonu: Roma dönemine ait 70 adet sikke ele geçiri...
        Bursa'da silahlı saldırıda öldürülen kadının cenazesi defnedildi
        Bursa'da silahlı saldırıda öldürülen kadının cenazesi defnedildi
        Nagihan'ı barışma teklifini reddettiği için öldürmüş (3)
        Nagihan'ı barışma teklifini reddettiği için öldürmüş (3)
        Bursa'daki silahlı saldırıda ölen güzellik uzmanı kadın toprağa verildi
        Bursa'daki silahlı saldırıda ölen güzellik uzmanı kadın toprağa verildi
        Karacabey 1. Grup İlçe Belediyesi oldu
        Karacabey 1. Grup İlçe Belediyesi oldu