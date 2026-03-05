Bursa'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde H.K'ye ait evde tarihi eser niteliğinde sikkeler olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.K'yi gözaltına aldı. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.