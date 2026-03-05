Bursa'da silahlı saldırıda öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Bursa'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi. Konak Mahallesi Lefkoşe Caddesi'nde dün bir plazanın dördüncü katındaki güzellik merkezinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nagihan Karadeniz'in (40) cenazesi Mihraplı Camisi'ne getirildi. Nagihan Karadeniz'in yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Karadeniz'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yaylacık Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, Karadeniz'in yakınları ve sevenleri katıldı. Nagihan Karadeniz'i silahla öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirilen Halit D'nin (49) tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

