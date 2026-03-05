Canlı
        Bursa'da silahlı saldırıda öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Bursa'da silahlı saldırıda öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Bursa'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

        Giriş: 05.03.2026 - 17:49
        Bursa'da silahlı saldırıda öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Bursa'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

        Konak Mahallesi Lefkoşe Caddesi'nde dün bir plazanın dördüncü katındaki güzellik merkezinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nagihan Karadeniz'in (40) cenazesi Mihraplı Camisi'ne getirildi.

        Nagihan Karadeniz'in yakınları tabutun başında gözyaşı döktü.

        Karadeniz'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yaylacık Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenazeye, Karadeniz'in yakınları ve sevenleri katıldı.

        Nagihan Karadeniz'i silahla öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirilen Halit D'nin (49) tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

