        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bursa'da iftar programında konuştu:

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Savunma sanayimizde ciddi atılımlar yaptık. Askeri bakımından Türkiye'nin risk oluşturacak hiçbir faaliyete izin vermemesi lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bursa'da iftar programında konuştu:

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Savunma sanayimizde ciddi atılımlar yaptık. Askeri bakımından Türkiye'nin risk oluşturacak hiçbir faaliyete izin vermemesi lazım." dedi.

        Davutoğlu, bir davet salonunda düzenlenen iftar programında, insanlık tarihinin en yıkıcı dönemlerinin yaşandığını, böyle bir dönemde insanlığı bekleyen en büyük tehlikenin nükleer bomba ya da savaş değil, özünü kaybetmesi olduğunu söyledi.

        Teknolojinin geliştiğini, herkesin mutlu bir şekilde bunu kullandığını belirten Davutoğlu, "Öyle bir noktaya geldi ki teknoloji, bizi esir aldı. Bir toplulukla oturduğunuzda herkesin akıllı telefonla mesajlaşmaktan sohbet etmeye vakit bulamadığını görüyorsunuz. Her türlü bağımlılık hayatımıza girdi." diye konuştu.

        Hayatın sanallaştığını aktaran Davutoğlu, yalnızlaşan insanın uyuşturucu, ekran, kumar ve bahis bağımlılığı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

        Davutoğlu, Gazze'deki soykırıma dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Gazze konusunda hepimiz vebal altındayız. Biz, 2,5 yıldır televizyonlarda canlı canlı bir soykırım izliyoruz. İslam dünyası liderleri başta olmak üzere bütün insanlık liderleri, büyük vebal altındadır. O soykırımı canlı canlı izledik. Soykırımcı Netanyahu yönetimi, Gazze'de Refah Kapısı'nı kapattı, içeriye gıda girmiyor. Biz bunu izledik, tüylerimiz ürpermedi. Caddeleri doldurduk ama gerçek anlamda bu soykırıma bir çözüm bulunamadı."

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "3. Dünya Savaşı fiilen başlamıştır." diyen Davutoğlu, bu savaşın bir seferde başlayıp taraflar arasında belli bir sürede bitecek bir savaş olmadığını vurguladı.

        Davutoğlu, yaşananların bir fragman olduğunun altını çizerek, "Bir müddet sonra bütün cephelerde bir savaş hali yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini belirten Davutoğlu, "Savunma sanayimizde ciddi atılımlar yaptık. Askeri bakımından Türkiye'nin risk oluşturacak hiçbir faaliyete izin vermemesi lazım." diye konuştu.

        Eşi Sare Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcıları İzzettin Küçük ve Cemalettin Kani Torun'un da katıldığı programda Davutoğlu, iftara katılan gençlerin sorularını da yanıtladı.

