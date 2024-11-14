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        Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren moloz yüklü kamyonun sürücüsüne para cezası uygulandı

        Bursa'da, trafikte tehlikeli şekilde seyreden moloz yüklü kamyonun sürücüsüne ve sahibine idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:31
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        Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren moloz yüklü kamyonun sürücüsüne para cezası uygulandı
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        Bursa'da, trafikte tehlikeli şekilde seyreden moloz yüklü kamyonun sürücüsüne ve sahibine idari para cezası verildi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Bursa'da moloz taşıyan kamyon" başlıklı görüntülü haberlere yer verildiği belirtildi.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde söz konusu beyaz renkli kamyonun arka kapağının açık olması ve brandasının bulunmamasından dolayı yola hafriyat dökmek suretiyle trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunduğunun görüldüğü bildirilen açıklamada, "Araç sürücüsü ile irtibata geçilmiş, araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/1H maddesinden 1440 lira, araç sahibine ise aynı kanunun 34/B maddesi gereğince 3 bin 135 lira trafik idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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