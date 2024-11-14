Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren moloz yüklü kamyonun sürücüsüne para cezası uygulandı

Bursa'da, trafikte tehlikeli şekilde seyreden moloz yüklü kamyonun sürücüsüne ve sahibine idari para cezası verildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Bursa'da moloz taşıyan kamyon" başlıklı görüntülü haberlere yer verildiği belirtildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde söz konusu beyaz renkli kamyonun arka kapağının açık olması ve brandasının bulunmamasından dolayı yola hafriyat dökmek suretiyle trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunduğunun görüldüğü bildirilen açıklamada, "Araç sürücüsü ile irtibata geçilmiş, araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/1H maddesinden 1440 lira, araç sahibine ise aynı kanunun 34/B maddesi gereğince 3 bin 135 lira trafik idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.