Bursa'da freni boşalan kamyonun 3 araca çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

Kamyon, Sıracevizler Kapalı Pazar Alanı'nın kapısına ve bir binanın zemin katındaki evin mutfak bölümüne çarparak durabildi.

Yokuşu çıkarken yaşanan arıza nedeniyle hızla geri gitmeye başlayan kamyon sokakta park halindeki iki otomobil ve bir hafif ticari araca çarptı.

Bursa'da freni boşalan kamyon, yokuş aşağı inerek park halindeki 3 araca, kapalı pazar alanının kapısına ve bir evin duvarına çaptı.

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