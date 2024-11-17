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        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Gürsu ilçe kongresinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Yakın gelecekte hep birlikte kardeşlerim Türkiye'nin nasıl güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini ekonomik sorunları da bir bir çözdüğünü hep birlikte görüp yaşayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 16:23 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:42
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        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Gürsu ilçe kongresinde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Yakın gelecekte hep birlikte kardeşlerim Türkiye'nin nasıl güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini ekonomik sorunları da bir bir çözdüğünü hep birlikte görüp yaşayacağız." dedi.

        Ala, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Gürsu 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, AK Parti'nin iktidarında milletin iradesinin önemli olduğunu söyledi.

        Partisinin iktidara geldiği dönemde ülkedeki şartların çok ağır olduğunu belirten Ala, "Bugüne kadar iktidardayız ama iktidara geldiğimiz atmosferi bir düşünün. İktidara geldiğimizde 28 Şubat atmosferi vardı ve hava kurşun gibi ağırdı. İnsanlar inançları üzerinden tank geçirilmiş bir atmosferde nefes alamıyordu. Kur'an kursları kapatılıyor işte bırakın diğer okulları. İmam hatiplerin orta kısımları. Peki Kur'an kurslarının kapatılmış olduğu bir Türkiye'den sizin katkılarınızla bugün nereye geldik? Ayasofya'yı açtık, Ayasofya'yı. Yüz yıllık bir rüya gerçekleşti." diye konuştu.

        Başörtüsü sorunları ve dönemin olaylarından da bahseden Ala, şunları söyledi:

        "Çok yol kesmeler oldu ama hepsine elimizin tersiyle ittik ve yolumuza devam ettik. Türkiye'yi ekonomik olarak üç kat büyüttük. Ve şimdi pandemi oldu, her yerde problem var, bizde de problemler oldu. Zaten biz problemleri görmeyen bir anlayışa sahip değiliz ki. Biz problemleri çözen bir anlayışa sahibiz, görmeyen değil. Onun için şimdi de programımızı yaptık, ekonomik programımızı devreye soktuk, arkasında duruyoruz. Göreceksiniz ve görüyorsunuz, şimdi uluslararası kuruluşlar istemeye istemeye bunun hakkını teslim ediyorlar. Ama yakın gelecekte hep birlikte kardeşlerim Türkiye'nin nasıl güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini ekonomik sorunları da bir bir çözdüğünü hep birlikte görüp yaşayacağız. Kardeşlerim biz gerçekten hayal edilemeyenleri yaptık. Azerbaycan'da, şurada kardeşlerimiz, ülkeleri Karabağ işgal edilirken rahmetli Elçibey iki tane helikopter istedi tahliye için de onu gönderemedi Türkiye. Ama iki helikopteri o zaman tahliye için gönderemeyen bir Türkiye'den bugün 44 günde, işgal edilmiş toprakları kurtarmak için istedikleri kadar İHA'yı SİHA'yı gönderebilen bir Türkiye'ye geldik."

        - "Çözeceğimiz çok problem var"

        Ala, milletin desteğinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti:

        "Çözeceğimiz çok problem var. Türkiye'yi hedeflerine taşıyacağız. Cumhur İttifakı olarak bir hedef koyduk. Dedik ki kardeşim 'Türkiye yüzyılı.' Türkiye yüz yılı ne demek? Çünkü Cumhur İttifakı'nın söylediğini muhalefet ya yanlış anlıyor ya yanlış anlatıyor. Yaptıklarını da hiç anlamıyor zaten. Kendi verdiği sözü unutanlar bizim yaptıklarımızı hatırlayabilir mi? Hatırlayamaz. Onun için onlardan da beklemiyoruz. Biz eser siyaseti yapıyoruz. Kardeşlerim bunlar ne yapıyorlar, konser siyaseti. Ama onu da yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Bir konser için üç dört günlük etkinlik için 94 milyon ödenir mi ya bu memleketin parası? Yani hiç muhasebe bilmiyorsun diyelim. Hesap bilmiyorsun, kitap bilmiyorsun, insaf, vicdan yok. Böyle bir şey olabilir mi? Kimin parasını kime dağıtıyorsun? Bu nasıl bir aymazlıktır? Onun için bunun değerlendirmesini de milletimiz yapacak."

        Eser siyaseti yaparak buraya geldiklerini de aktaran Ala, şunları kaydetti:

        "Bizim hedefimiz şu anda biz gelişmekte olan ülkelerin üst katmanındayız. Yani en tepedeki dört beş gelişmekte olan, gelişen ülkeden birisiyiz. Ama hedefimiz en gelişmiş 10 ülke arasına Türkiye'yi sokmak. Bunu başarabiliriz, başaracağız da. Başarmak zorundayız da. Demokrasisiyle, hukukuyla, refahıyla, ekonomisiyle, her şeyiyle dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmak bizim boynumuzun borcudur. Ve buna doğru ilerliyoruz, bunu da yapacağız. Peki şimdi bizim yapmamız gereken şey ne, bunu biz iradeden aldığımız güçle başarabiliriz."

        Ala, muhalefet partilerini de eleştirerek, "Rabbim de işimizi kolaylaştırsın. Halkımız da arkamızda dursun. O bakımdan bir hak ne diyor bakacağız? Bir halk ne diyor bakacağız. Bir de muhalefet ne diyorsa desin diye bakıp yolumuza devam edeceğiz. Onların kendilerine hayrı yok çünkü. Onlar bize saldırıyorsa dönün onlara bakın, çünkü kendi içlerinde mutlaka bir çatışma, problem vardır. Onun üstünü örtmek için bize saldırıyorlardır." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Gürsu İlçe Başkan adayı Selçuk Karaduman da konuşma yaptı.

        Bu arada tek listeyle gidilen kongrede Karaduman, Erkan Şekeroğlu'nun yerine başkanlığa seçildi.

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