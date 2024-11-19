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        Uludağ teleferiği öğretmenlere 24 Kasım'dan itibaren bir hafta ücretsiz hizmet verecek

        Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, 24-30 Kasım tarihlerinde öğretmenlere ve yanlarındaki bir öğrenciye ücretsiz hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:46
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        Uludağ teleferiği öğretmenlere 24 Kasım'dan itibaren bir hafta ücretsiz hizmet verecek
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        Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, 24-30 Kasım tarihlerinde öğretmenlere ve yanlarındaki bir öğrenciye ücretsiz hizmet verecek.

        Teleferik AŞ, öğrencilere yeni öğrenme imkanları ve beceri geliştirme ortamları sunulması amacıyla öğretmenlere ve yanında gelen bir öğrenciye tek seferlik ücretsiz gidiş dönüş imkanı sağlayacak.

        Öğretmenler, 24-30 Kasım tarihlerinde öğretmen kimliğini ibraz ederek bu hizmetten faydalanabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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