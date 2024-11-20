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        Bursa'da yoğun sis etkili oluyor

        Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 08:06 Güncelleme: 20.11.2024 - 08:23
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        Bursa'da yoğun sis etkili oluyor
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        Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.

        Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Özellikle kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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