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        Bursa'da yanan mobilya imalathanesinde soğutma çalışması sürüyor

        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan ve 3 saatte söndürülen yangının ardından ekiplerin çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:41 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:41
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        Bursa'da yanan mobilya imalathanesinde soğutma çalışması sürüyor
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        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan ve 3 saatte söndürülen yangının ardından ekiplerin çalışması devam ediyor.

        Osmangazi ilçesindeki fabrikada Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, mobilya imalathanesinde soğutma çalışması yapıyor.

        Günün aydınlanmasıyla imalathanedeki hasarın boyutu daha netleşti. Yangının, tesiste büyük hasara yol açtığı görüldü.

        Geçit Mahallesi 722. Sokak'taki mobilya imalathanesinde dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kuvvetli lodosun da etkisiyle kısa sürede büyümüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edilmişti. Fabrikayı saran ve zaman zaman çökmelere yol açan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale gelmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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