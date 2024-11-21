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        İnegöl'de çevreyi kirletenlere para cezası verilmesinin yanında temizlik de yaptırılıyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevre temizliğine yönelik çalışmalar kapsamında kirliliğe neden olan kişilere idari yaptırım uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:16
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        İnegöl'de çevreyi kirletenlere para cezası verilmesinin yanında temizlik de yaptırılıyor
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevre temizliğine yönelik çalışmalar kapsamında kirliliğe neden olan kişilere idari yaptırım uygulanıyor.

        İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince aralıksız süren denetimler, uygulanan cezalar ve alınan tedbirlerle çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflenirken, kirliliğe sebebiyet verenler ağır yükümlülüklerle karşılaşıyor.

        Hem sanayi bölgesinde hem şehir merkezinde zamansız çöplerden gelişigüzel atılmış evsel ve sanayi atıklarına her çöp, zabıta tarafından mercek altına alınıyor.

        Atıkları detaylı şekilde inceleyen ekipler, çevredeki kameraların da yardımıyla kirliliğe sebebiyet verenleri tek tek tespit edip, gerekli cezai müeyyideleri yerine getiriyor.

        Ayrıca, çevre temizlik birimine de bildirim sağlanarak bölgenin temizlik maliyetleri kirletenlere ceza olarak dönüyor. Çevre temizliği de yine çevreyi kirletenler tarafından yapılıyor.

        İnegöl Belediyesi, Kabahatler Kanunu ile Belediye Emir Yasaklar Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince uyguladığı cezai işlemlerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne de gerekli bildirimlerde bulunuyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana her bir kişiye en az 2 bin 52 lira olmak üzere toplam 2 milyon 372 bin lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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