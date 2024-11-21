Orhangazi'de tırın kasasındaki boruların üzerinden düşen işçi yaralandı

Bacağında kırık olduğu ve başına darbe aldığı öğrenilen Nihat Ç'nin tedavisi Bursa Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Nihat Ç. (54), Üreğil Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları için bir tırın kasasında mahalle girişine getirilen boruların üzerine çıktı.

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