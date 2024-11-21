Orhangazi'de tırın kasasındaki boruların üzerinden düşen işçi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde altyapı çalışmaları için mahalleye getirilen tırın dorsesine çıkan işçi, düşerek ağır yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde altyapı çalışmaları için mahalleye getirilen tırın dorsesine çıkan işçi, düşerek ağır yaralandı.
Nihat Ç. (54), Üreğil Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları için bir tırın kasasında mahalle girişine getirilen boruların üzerine çıktı.
Çalıştığı esnada kayan boruyla dorseden düşen Nihat Ç'nin ağır yaralandığı olay yerine ekipler sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bacağında kırık olduğu ve başına darbe aldığı öğrenilen Nihat Ç'nin tedavisi Bursa Şehir Hastanesi'nde sürüyor.
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