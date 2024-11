Bursa'da esnafın "belediyeden kiraladığı büfeyi işletmesinin engellendiği" iddiası

Bursa'da bir büfe işletmecisi, Büyükşehir Belediyesinin iştiraki toplu ulaşım firmasının yerleşkesinde kiracısı olduğu iş yerine alınmadığı iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı.

Esnaf Bilal Yücel, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği AŞ (BURULAŞ) firmasına ait idare binası ve bakım tesisinin bulunduğu yerleşkedeki büfeyi yaklaşık 15 ay önce kiralayıp işletmeye başladı.

"Burada çalışanlara baskı uyguluyorlar, kimse alışveriş yapmaya gelmiyor. Şu an ciro kaybım yüzde 95. Bu işletme 15 aydır bende, sözleşme her yıl kendini yenileyen bir sözleşme. Yüz kızartıcı bir sorun çıkarmazsan devam ediyorsun ama yönetim değişince siyasi nedenler herhalde, kendi yandaşlarına da söz vermiş olabilirler ondan şüpheleniyorum. Kira, su ve elektrik beraber aylık 40 bin lira civarında, onlar da şu an devam ediyor. İş yapmadığım halde o ödemeler devam ediyor. Buraya ihtiyaç duyan çalışanlar da yine alışveriş yapmayacak korkularından dolayı, iş kaybı olur diye korkacaklar. Benim zararım devam edecek büyük ihtimal ama sonuna kadar mücadele edeceğiz."