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        Bursa'da esnafın "belediyeden kiraladığı büfeyi işletmesinin engellendiği" iddiası

        Bursa'da bir büfe işletmecisi, Büyükşehir Belediyesinin iştiraki toplu ulaşım firmasının yerleşkesinde kiracısı olduğu iş yerine alınmadığı iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:48 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:53
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        Bursa'da esnafın "belediyeden kiraladığı büfeyi işletmesinin engellendiği" iddiası
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        Bursa'da bir büfe işletmecisi, Büyükşehir Belediyesinin iştiraki toplu ulaşım firmasının yerleşkesinde kiracısı olduğu iş yerine alınmadığı iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı.

        Esnaf Bilal Yücel, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği AŞ (BURULAŞ) firmasına ait idare binası ve bakım tesisinin bulunduğu yerleşkedeki büfeyi yaklaşık 15 ay önce kiralayıp işletmeye başladı.

        Şirket yönetimince binanın kaçak olduğu ileri sürülerek tahliye edilmek istenen Yücel'e dava açıldı. Bu süreçte Yücel, kendisi ve çalışanlarının yerleşkenin ana kapısından girişinin görevliler tarafından engellendiği, iş yerini açamadığı iddiasıyla 15 Kasım'da mahkemeye başvurdu.

        Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesince 18 Kasım'da verilen kararda, Yücel'in kiralanan taşınmaza girişinin, kullanımının engellenmemesi yönünde ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildi.

        Engellemenin sürdüğünü öne süren Yücel, tedbir kararının uygulanması için icra memurları ve avukatıyla gelerek işlettiği büfeye girebildi.

        Kiracı Bilal Yücel, yaptığı açıklamada, 21 gündür büfesini işletemediğini, bu nedenle 500 bin liraya yakın zararının olduğunu söyledi.

        Çalışanlarını işten çıkarmadığını, vergi ve sigorta ödemelerinin sürdüğünü belirten Yücel, şunları kaydetti:

        "Burada çalışanlara baskı uyguluyorlar, kimse alışveriş yapmaya gelmiyor. Şu an ciro kaybım yüzde 95. Bu işletme 15 aydır bende, sözleşme her yıl kendini yenileyen bir sözleşme. Yüz kızartıcı bir sorun çıkarmazsan devam ediyorsun ama yönetim değişince siyasi nedenler herhalde, kendi yandaşlarına da söz vermiş olabilirler ondan şüpheleniyorum. Kira, su ve elektrik beraber aylık 40 bin lira civarında, onlar da şu an devam ediyor. İş yapmadığım halde o ödemeler devam ediyor. Buraya ihtiyaç duyan çalışanlar da yine alışveriş yapmayacak korkularından dolayı, iş kaybı olur diye korkacaklar. Benim zararım devam edecek büyük ihtimal ama sonuna kadar mücadele edeceğiz."

        - "Büfenin önüne otobüs çektiler"

        Yücel'in avukatı Mustafa Çetin de bu büfenin yaklaşık 8 yıldır faaliyet gösterdiğini anlattı.

        Sorunların, Büyükşehir Belediyesi yönetimi el değiştirince başladığını söyleyen Çetin, "Öncelikle kendisinin bu iş yerinden çıkması istenmiştir. Müvekkilim sözleşmesinin devam ettiğini ve çıkmak istemediğini söylediğinde buradaki çalışan personele bu büfeden alışveriş yapılmayacağı ihtarı yapılmıştır." dedi.

        Çetin, Yücel'in iş yerini icra aracılığıyla geri alabildiğini, BURULAŞ yetkililerinin mahkeme kararına uymayarak anayasal bir hakkı ihlal ettiğini savundu.

        Müvekkilinin çok ciddi maddi zarara uğradığını dile getiren Çetin, "Her defasında engellenmiştir. Ancak icra vasıtasıyla, icra memurlarıyla içeri girebilmişlerdir. Halen mücadeleyi sürdürüyor. Müvekkilimin büfesinin iş yapmaması için iş yerinin önüne otobüs çekilmiştir. Halen hukuksuzluklar devam etmektedir." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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