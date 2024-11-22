Bursa'da park halindeki üç araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, park halindeki üç otomobile çarparak zarar veren otomobilin sürücüsü, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, park halindeki üç otomobile çarparak zarar veren otomobilin sürücüsü, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.
Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan üç otomobile çarptı.
Kazanın ardından sürücü, otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.
Gürültü seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda hasar oluşurken çarpan otomobilin içinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.