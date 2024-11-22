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        Dahiliye Uzmanları Derneği: Her 30 kişiden 1'i diyabet olduğunu bilmiyor

        DAHİLİYE Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından Türkiye'nin 9 ilinde 3 bin 774 kişi ile yapılan tarama çalışmasında, her 30 kişiden 1'inin diyabet olduğunu fark etmediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:30
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        Dahiliye Uzmanları Derneği: Her 30 kişiden 1'i diyabet olduğunu bilmiyor
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        DAHİLİYE Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından Türkiye'nin 9 ilinde 3 bin 774 kişi ile yapılan tarama çalışmasında, her 30 kişiden 1'inin diyabet olduğunu fark etmediği ortaya çıktı. DAHUDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Nizameddin Koca, "Bu kişilerin hastalıklarının farkında olmadan, ciddi risk altında olduğunu gösteriyor" dedi.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun (IDF) verilerine göre; Türkiye'de her 7 kişiden 1'i diyabet hastası. Diyabet konusunda farkındalığı artırmak için Dahiliye Uzmanları Derneği, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir tarama çalışması gerçekleştirdi. 9 ilde yürütülen çalışma, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan bireylerin, diyabet durumunu anlamayı hedeflerken, Adana'dan İzmir'e, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar yürütülen taramalarda, bilinen diyabeti olmayan toplam 3 bin 774 kişi incelendi.

        'DİYABET, SİNCİCE İLERLEYEN BİR HASTALIK'

        Katılımcıların ölçülen kan şekeri değerleri ve beden kitle indeksleri üzerinden sağlık durumlarının değerlendirildiğini söyleyen DAHUDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Nizameddin Koca, "Yaptığımız çalışmayla diyabetin toplumumuzda ne kadar yaygın olduğunu ve erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Daha önce teşhis edilmemiş diyabet oranının yüzde 3,4, prediyabetik bireylerin oranının ise yüzde 10,6 olduğunu tespit ettik. Bu, her 10 kişiden 1'inin diyabetin öncüsü olan prediyabet evresinde olduğunu gösteriyor. Diyabet, sinsice ilerleyen bir hastalık. Erken teşhis edilemediğinde yaşam kalitesini düşüren, organ kayıplarına ve hayati risklere neden olan komplikasyonlara yol açabiliyor. Ancak erken tanı ve etkili tedaviyle bu olumsuz tabloyu değiştirmek mümkün" diye konuştu.

        'DİYABETİN KONTROL ALTINA ALINMASI SAĞLIK SİSTEMİNE DE KATKI SAĞLAR'

        Dahiliye hekimlerinin diyabetin teşhis ve tedavisinde önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Koca, "Hastaların yaşam kalitesini artıracak şekilde düzenli takip ve tedavi planlarını hayata geçiriyoruz. DAHUDER olarak gerçekleştirdiğimiz bu farkındalık çalışmasıyla, diyabetin bireylerin ve toplumun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Diyabetin kontrol altına alınması, yalnızca bireylerin sağlığına değil, toplum sağlığına ve sürdürülebilir bir sağlık sistemine de katkı sağlar. Bu nedenle herkesi, düzenli sağlık kontrolleriyle, diyabet taramalarını ihmal etmemeye davet ediyorum. Unutmayalım ki sağlığımız, uzman ellerde güvence altındadır" dedi.

        'ÖNLEMLERLE DİYABET OLUŞUMU ENGELLENEBİLİR'

        Önlemlerle diyabet oluşumunun engellenebileceğini söyleyen Doç Dr. Nizameddin Koca, şöyle konuştu: "Çalışma sonucu olarak taramaya katılan bireylerin yüzde yüzde 3,4'ünde daha önce teşhis edilmemiş diyabet tespit edildi. Bu oran, her 30 kişiden 1'ine karşılık geliyor ve bu kişilerin hastalıklarının farkında olmadan, ciddi risk altında olduğunu gösteriyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 10,6'sının diyabet öncesi durum olarak bilinen prediyabetik bir evrede olduğu belirlendi. Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek, ancak diyabet seviyesine ulaşmamış olduğu bir durumdur ve bu evrede alınacak önlemlerle, diyabet gelişimi büyük ölçüde engellenebilir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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