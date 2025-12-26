Habertürk
Habertürk
        Bursa'da kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

        Bursa'da kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:15 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:15
        Bursa'da kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı
        Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tacir Mahallesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Operasyon için harekete geçen jandarma, 2 şüpheliyi yakaladı.

        Yapılan incelemelerde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

