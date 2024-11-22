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        Bursa'da "Yeşil Sanayi ve Yeşil OSB Zirvesi" başladı

        Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, sürdürülebilir gelecek için sanayinin dönüşümü ve çevre dostu sanayi çözümlerinin ele alınacağı "Yeşil Sanayi ve Yeşil OSB Zirvesi"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:43
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        Bursa'da "Yeşil Sanayi ve Yeşil OSB Zirvesi" başladı
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        Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, sürdürülebilir gelecek için sanayinin dönüşümü ve çevre dostu sanayi çözümlerinin ele alınacağı "Yeşil Sanayi ve Yeşil OSB Zirvesi"nin açılışı yapıldı.

        MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki zirvenin açılış töreninde, üretimi çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştirmek zorunda olduklarını söyledi.

        Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin yeşil dönüşümle şekillendiğini kaydeden Akın, "Bu dönüşümde liderlik yapmak, bizler için bir sorumluluktan öte zorunluluk haline gelmiştir. Yeşil sanayi, yalnızca çevreye duyarlı bir üretim modelini değil, ekonomik kazanç ve toplumsal fayda arasında güçlü bir dengeyi temsil ediyor." dedi.

        Akın, yeşil bir sanayi için organize sanayi bölgelerinin (OSB) rolü, iş dünyası, kamu ve kent işbirliğinin önemini vurguladı.

        Bursa'daki OSB'lerin sadece üretim alanları değil, aynı zamanda inovasyon ve çevre bilincinin merkezi olması gerektiğini anlatan Akın, şöyle konuştu:

        "Atık yönetiminden enerji verimliliğine, karbon salımını azaltmaktan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına kadar birçok alanda yürütülen projeleri artırmalı ve bu alanda örnek teşkil etmeliyiz. Yeşil dönüşümde, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de devlet teşvikleri, sanayicilerin çevre dostu üretime geçiş sürecinde en önemli destek unsurlarından biridir. Vergi muafiyetleri, düşük faizli krediler, AR-GE destekleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik teşvikler, bu sürecin hızlandırılmasında kritik rol oynamaktadır. İş dünyası olarak, bu desteklerden en iyi şekilde yararlanarak hem rekabet gücümüzü artırabilir hem de ülkemizi uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşıyabiliriz. Devlet-sanayi işbirliğini daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışmalıyız."

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da bir kenti yaşanabilir kılmanın planlamadan geçtiğini belirterek, Bursa sanayicisinin yeşil dönüşüm ve yeşil sanayiye en hazır yatırımcı kitlesi olduğunu ifade etti.

        Zirve, açılış konuşmalarının ardından "İklim krizinden önce son çıkış", "Yeşil sanayi, sürdürülebilir üretimde yeşil OSB'nin önemi", "Sektörlerde sürdürülebilirlik, çevreci şirketlerin yükselişi ve yeşil ekonomi" başlıklı oturumlarla sürdü.

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