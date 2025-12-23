Bursaspor'dan Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı
Bursaspor Kulübü, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vatandaşları davet etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun. Filistin için, Gazze için, adalet için, insanlık için oradayız. Sinmiyoruz, susmuyoruz, vazgeçmiyoruz."
