Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursaspor'dan Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı

        Bursaspor Kulübü, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vatandaşları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:05 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor'dan Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursaspor Kulübü, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vatandaşları davet etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun. Filistin için, Gazze için, adalet için, insanlık için oradayız. Sinmiyoruz, susmuyoruz, vazgeçmiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        16 suçtan 30 yılla aranan şahıs bağ evinde yakalandı
        16 suçtan 30 yılla aranan şahıs bağ evinde yakalandı
        Yıldırımlı çocuklara her pazar ücretsiz tiyatro
        Yıldırımlı çocuklara her pazar ücretsiz tiyatro
        Yangına müdahale ederken çöken tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldul...
        Yangına müdahale ederken çöken tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldul...
        Osmangazi Belediyesi öykü yazmayı atölye çalışmalarıyla öğretiyor Öykü atöl...
        Osmangazi Belediyesi öykü yazmayı atölye çalışmalarıyla öğretiyor Öykü atöl...
        Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Yeni Yıl Festivali Osmangazi Meydanı'nda yoğun ilgi görüyor Temizlik İşleri...
        Yeni Yıl Festivali Osmangazi Meydanı'nda yoğun ilgi görüyor Temizlik İşleri...