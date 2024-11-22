Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'da çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkaran işletmeye 171 bin lira ceza uygulandı

        Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da geçen sezon 500 liradan sattıkları bir kase çorbayı bu sezon 1000 liradan servis edeceklerini açıklayan otelle ilgili "haksız fiyat artışı"ndan inceleme başlatılarak, diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:45 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'da çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkaran işletmeye 171 bin lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da geçen sezon 500 liradan sattıkları bir kase çorbayı bu sezon 1000 liradan servis edeceklerini açıklayan otelle ilgili "haksız fiyat artışı"ndan inceleme başlatılarak, diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildi.

        Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir otelin restoranında 2023-2024 kış turizmi sezonunda 500 liradan satılan bir kase çorbanın fiyatının yeni sezonda 1000 liraya çıkarıldığına ilişkin haberler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

        "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" kapsamında yapılan denetimde, söz konusu çorbayla ilgili haksız fiyat artışı tespit edildi.

        Haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilecek. İnceleme sonucu işletmeye 1 milyon liraya kadar cezai işlem yapılabilecek.

        Ayrıca, denetimde işletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özelliklerinin belirtilmediği, bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içinde mevcut bulunmaması nedeniyle 78 aykırılık belirlendi.

        Fiyat listelerinde tüm vergiler dahil ürün satış fiyatı ve bu fiyatın uygulamaya başlandığı tarihin belirtilmediği, bu nedenlerle haksız fiyat artışından ayrı olarak Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 78 aykırılıktan söz konusu işletmeye 171 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan sanığa: "Çocuğu öldür dese öldürecek misin?"
        Savcıdan sanığa: "Çocuğu öldür dese öldürecek misin?"
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında
        Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Bursa'da park halindeki üç araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
        Bursa'da park halindeki üç araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücünün otomobilinde boş alkol şişel...
        Park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücünün otomobilinde boş alkol şişel...
        Bursa'da otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı
        Bursa'da otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı
        BBDSO'da Öğretmenler Günü'ne özel konser verildi
        BBDSO'da Öğretmenler Günü'ne özel konser verildi
        1000 liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        1000 liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi