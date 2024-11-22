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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 22:37 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:41
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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ahmed M. (31) yönetimindeki 16 MB 9304 plakalı otomobil, Ahmet Türker Çevre Yolu'nda Serhat A. (31) idaresindeki 16 FU 652 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle A.M'nin kullandığı araç, refüje çıkıp elektrik direğine vurarak durabildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Eren C. ve Ayşegül S. yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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