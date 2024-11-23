Bursa'da "Kentsel Dönüşüm Çalıştayı" başladı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesince kentsel dönüşüm yol haritasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Çalıştayı" başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'ndeki çalıştayın açılışında, kentlerin gelişmesinin kaçınılmaz olarak büyük şehircilik problemlerini doğurduğunu söyledi.

"İstanbul Deprem Master Planı"nın hazırlanmasıyla başlayan, daha sonra bu şehir için deprem kayıplarının tahminiyle ilgili devam eden çalışmaların birkaç aşamada sürdüğünü belirten Aydınoğlu, Bursa'da bu konuda öncelikle nitelikli envanter çalışması yapılması gerektiğini anlattı.

Binaların malzemesi, ne zaman yapıldığı ve kat sayısına dair bilgilerin toplanmasıyla bile faydalı çalışmalar yapılabileceğini dile getiren Aydınoğlu, şöyle devam etti: