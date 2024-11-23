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        Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor

        Bursa-Ankara kara yolunda başlayan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:45
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        Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
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        Bursa-Ankara kara yolunda başlayan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kara yolunun Bursa'nın İnegöl ilçesi Ümitalan mevkisi, kar yağışından dolayı beyaz örtüyle kaplandı.

        Sürücülere zor anlar yaşatan, ulaşımda güçlüklere yol açan yolda trafik zaman zaman yavaşlıyor.

        Yer yer araç kuyruklarının oluştuğu Bursa-Ankara kara yolunda ekipler, temizlik ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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