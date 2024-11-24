Uludağ'da yoğun kar yağışı

Ayrıca, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasındaki yolda kar küreme araçlarıyla yol açma ve tuzlama çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri, Uludağ'a gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor.

Yoğun sisin de hakim olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 50 metre.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, kar kalınlığının 53 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Uludağ'da yağış nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

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