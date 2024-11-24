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        Uludağ'da yoğun kar yağışı

        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:21 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:21
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        Uludağ'da yoğun kar yağışı
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        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

        Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Uludağ'da yağış nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

        Bursa Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, kar kalınlığının 53 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

        Yoğun sisin de hakim olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 50 metre.

        Jandarma ekipleri, Uludağ'a gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor.

        Ayrıca, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasındaki yolda kar küreme araçlarıyla yol açma ve tuzlama çalışması sürüyor.

        Kayak merkezini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler kar üstünde oyunlar oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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