Bursa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti.

Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otobüs durağının yakınında bekleyen Selma Tercan'a (46), ismi henüz öğrenilemeyen birlikte yaşadığı kişi silahla ateş açtı. Zanlı daha aynı silahla intihar etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.