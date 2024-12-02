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        Bursa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti

        Bursa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:06
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        Bursa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti
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        Bursa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti.

        Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otobüs durağının yakınında bekleyen Selma Tercan'a (46), ismi henüz öğrenilemeyen birlikte yaşadığı kişi silahla ateş açtı. Zanlı daha aynı silahla intihar etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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