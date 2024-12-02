Çalıkuşu'nun köyü Zeyniler'e çöken sis dronla görüntülendi

Uludağ'ın eteklerinde yer alan ve kuş bakışı olarak şehir merkezi görülen Zeyniler'deki sis dron ile havadan görüntülendi.

Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanıyla ünlenen Zeyniler, Osmanlı dönemi eserleri ve Bizans döneminden kalma çok sayıdaki manastırın yanı sıra doğal zenginlikleriyle dikkatleri çekiyor.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olarak bilinen Zeyniler Mahallesi sis tabakasıyla kaplandı.

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