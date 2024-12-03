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        Bursa'da 2 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 05:00 Güncelleme: 03.12.2024 - 05:00
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        Bursa'da 2 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çukurcaköy Mahallesi'ndeki 2 katlı otelin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden görevlilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin bir saatlik müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü.

        İşletmede hasar meydana gelirken, yangın anında otelde müşteri bulunmadığı öğrenildi.

        Yangının nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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