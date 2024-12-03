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        İnegöl'de öğrenciler ve aileleri, 5 engelli birey için derneğe akülü tekerlekli sandalye bağışladı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Nuri Pakdil İmam Hatip Okulu öğrencileri ve velileri, aldıkları 5 akülü tekerlekli sandalyeyi İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Peynirci'ye teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 21:59 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:03
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        İnegöl'de öğrenciler ve aileleri, 5 engelli birey için derneğe akülü tekerlekli sandalye bağışladı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Nuri Pakdil İmam Hatip Okulu öğrencileri ve velileri, aldıkları 5 akülü tekerlekli sandalyeyi İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Peynirci'ye teslim etti.

        Teslim törenine, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve okul müdürü Ahmet Yakışıklı katıldı.

        Arslan, törende yaptığı konuşmada, her konuda ve her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, engellileri mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Dernek Başkanı Halil Peynirci de okul yönetimine, öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

        Akülü araçların 5 özel gereksinimli bireyin eli ayağı olacağını dile getiren Peynirci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde böyle bir mutluluğu kendilerine yaşattıkları için öğrenciler ve ailelerine teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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