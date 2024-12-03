İnegöl'de öğrenciler ve aileleri, 5 engelli birey için derneğe akülü tekerlekli sandalye bağışladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Nuri Pakdil İmam Hatip Okulu öğrencileri ve velileri, aldıkları 5 akülü tekerlekli sandalyeyi İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Peynirci'ye teslim etti.

Teslim törenine, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve okul müdürü Ahmet Yakışıklı katıldı.

Arslan, törende yaptığı konuşmada, her konuda ve her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, engellileri mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.