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        İnegöl'de evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:52
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        İnegöl'de evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Turgutalp Mahallesi Emek Sokağı'nda, Selime B'nin (87) yalnız yaşadığı evde mutfakta yemek yaparken ocağın alev alması sonucu yangın çıktı.

        Olay sırasında dumandan etkilenen yaşlı kadın, evde mahsur kaldı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye İnegöl İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

        Evde küçük çapta hasara yol açan yangını söndüren itfaiye ekipleri, kadını evden çıkardı.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selime B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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