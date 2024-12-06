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        İnegöl'den kısa kısa

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir marketin camına kurşun isabet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:22
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        İnegöl'den kısa kısa
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir marketin camına kurşun isabet etti.

        Cumhuriyet Mahallesi Mertcan Sokağı'ndaki marketin sahibi, sabah iş yerini açmaya geldiğinde camın kırıldığını ve bir merminin isabet ettiğini gördü.

        Bu kişinin ihbarının ardından bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

        Marketin güvenlik kameralarını da inceleyen polisler, fail ya da faillerin bulunması için çalışma başlattı.

        - Hastanenin önünde yürüme güçlüğü çeken kedi tedaviye alındı

        İnegöl Devlet Hastanesi önünde yürümekte zorlandığı fark edilen kedi, çevredekilerin duyarlılığı sayesinde tedavisi için belediye barınağına teslim edildi.

        Hastanenin acil servisinin önündeki kediyi görenler, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle yürüyemediğini fark edince İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

        Çevredekiler tarafından "Paşa" adı verilen beyaz renkli kedi, görevliler tarafından barınağa götürülerek tedavisine başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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