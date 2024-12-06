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        İnegöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:49
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        İnegöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

        V.Ç. (30) idaresindeki 16 AUB 217 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Yağan'a çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yağan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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