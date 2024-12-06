Keles'te evde çıkan yangın söndürüldü

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırsal Sorgun Mahallesi'nde iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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