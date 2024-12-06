Keles'te evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Keles ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Bursa'nın Keles ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Kırsal Sorgun Mahallesi'nde iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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