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        Bursa'da çıkan yangında 5 ev zarar gördü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:58 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:03
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        Bursa'da çıkan yangında 5 ev zarar gördü
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

        Şükrü Çavuş Mahallesi Nalbantoğlu Sokak'ta Fahrettin A'ya ait evin balkonunda yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 5 ev zarar gördü.

        Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli de olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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