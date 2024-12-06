Bursa'da çıkan yangında 5 ev zarar gördü

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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