Bursa'da çıkan yangında 5 ev zarar gördü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.
Şükrü Çavuş Mahallesi Nalbantoğlu Sokak'ta Fahrettin A'ya ait evin balkonunda yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 5 ev zarar gördü.
Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli de olay yerinde incelemelerde bulundu.
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