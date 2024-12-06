Bursa'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolunda Süha R'nin (20) kullandığı 16 BEP 502 plakalı motosiklet, Avarlar kavşağında yan yola girdiği sırada yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ikiye ayrıldı, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı Süha R'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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