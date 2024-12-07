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        Bursa merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

        Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşların mobil bankacılık bilgileriyle para çekerek 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:39
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        Bursa merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
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        Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşların mobil bankacılık bilgileriyle para çekerek 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bankalardan uygun oranlarda yüksek meblağlı kredi çıkartmak için "hesaplarında para transferlerinin görünmesi gerektiği" yalanıyla mağdurlardan aldıkları mobil bankacılık bilgilerini kullanarak para çeken şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 20 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen zanlıların, sosyal medya üzerinden "kredi danışmanlık" adı altında yanıltıcı paylaşımlar yaptıklarını, ayrıca mağdurlar adına kredi kartları da çıkartılarak cep telefonu, bilgisayar, akıllı saat gibi pahalı elektronik eşyalar satın alındığı ve sonrasında ikinci el olarak satılıp haksız kazanç elde edildiğini belirledi.

        Bu yöntemle 20 vatandaşı 20 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 20 şüpheli, Bursa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.D, H.Ö, S.Ö. ve H.T, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ş.D, B.D, D.D, B.E, B.O, M.A, H.K, E.S, S.Ö, U.A, Y.G, O.D, M.E. ve O.Y. tutuklandı, M.O. ve H.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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