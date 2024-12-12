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        Hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatı 2023'ü solladı

        CEM ŞAN - Türkiye'nin yılın 11 ayında gerçekleştirdiği "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt" ihracatı 2023'ün toplamını aşarak 4,9 milyar dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:08
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        Hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatı 2023'ü solladı
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        CEM ŞAN - Türkiye'nin yılın 11 ayında gerçekleştirdiği "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt" ihracatı 2023'ün toplamını aşarak 4,9 milyar dolara ulaştı.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından olan hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatında üreticiler 11 ayda 92 ülke ile özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirerek toplam otomotiv ihracatından yüzde 14,8 pay aldı.

        Geçen yılın tamamında 4 milyar 902 milyon 306 bin dolara imza atılan bu kalemlerdeki ihracat, 2024'ün 11 ayında 4 milyar 979 milyon 569 bin dolar oldu.

        Tüm zamanların en yüksek hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatını 5 milyar 328 milyon 589 bin dolarla 2021'de gerçekleştiren sektör temsilcileri rekora yaklaştı.

        Bu ay ihracatın 349 milyon 20 bin dolardan fazla olması halinde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda rekor kırılacak.

        Üreticilerin bu sene aylık ortalama ihracat performansının 452 milyon 688 bin dolar olduğu dikkate alındığında 2024'ün rekorla kapatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        - Birleşik Krallık'a yüzde 30,4 artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat

        Türkiye'nin 11 aylık eşya taşımaya mahsur motorlu taşıtlar ihracatında ilk sırada Birleşik Krallık yer aldı.

        Birleşik Krallık'a bu yılın ocak-kasım döneminde yapılan dış satım, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30,4 artışla 1 milyar 74 milyon 886 bin dolardan 1 milyar 401 milyon 487 bin dolara çıktı.

        İkinci sırada bulunan Slovenya'ya 11 aylık dış satım 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 26,3 yükselişle 607 milyon 145 bin dolardan 767 milyon 361 bin dolara ulaştı.

        Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki İtalya'ya gerçekleştirdikleri ihracat yüzde 1,44 düşüşle 560 milyon 379 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        - Belçika'ya ihracat yüzde 18 arttı

        Bu yılın 11 ayında en çok ihracat yapılan dördüncü ülke olan Belçika'ya ihracatta yüzde 18,21 artış yaşandı. Belçika'ya 2023'ün aynı döneminde 392 milyon 153 bin dolar olan ihracatın, bu yılın ilk 11 ayında 463 milyon 572 bin dolara çıktığı görüldü.

        En büyük beşinci pazar olan Fransa'ya hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatı ise yüzde 16,53 düşüşle 513 milyon 146 bin dolardan 428 milyon 316 bin dolara geriledi.

        Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında İspanya 179 milyon 582 bin dolarla altıncı, Almanya 176 milyon 829 bin dolarla yedinci, Avustralya 115 milyon 419 bin dolarla sekizinci, Danimarka 109 milyon 442 bin dolarla dokuzuncu, Hollanda ise 91 milyon 935 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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