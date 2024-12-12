Hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatı 2023'ü solladı

CEM ŞAN - Türkiye'nin yılın 11 ayında gerçekleştirdiği "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt" ihracatı 2023'ün toplamını aşarak 4,9 milyar dolara ulaştı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından olan hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatında üreticiler 11 ayda 92 ülke ile özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirerek toplam otomotiv ihracatından yüzde 14,8 pay aldı.

Geçen yılın tamamında 4 milyar 902 milyon 306 bin dolara imza atılan bu kalemlerdeki ihracat, 2024'ün 11 ayında 4 milyar 979 milyon 569 bin dolar oldu.

Tüm zamanların en yüksek hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatını 5 milyar 328 milyon 589 bin dolarla 2021'de gerçekleştiren sektör temsilcileri rekora yaklaştı.

Bu ay ihracatın 349 milyon 20 bin dolardan fazla olması halinde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda rekor kırılacak.