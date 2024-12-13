Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Ali Şakacı, Duhan Köyiçi, Musa Çetin
Bursaspor Yörsan: Grantham 12, Sarper David Mutaf 14, Brown 16, Sharma, Michineau 13, Ömer Utku Al 6, Berkay Candan 1, Pipes 11, Gavrilovic 9, Nusret Yıldırım
Galatasaray: Palmer 30, Livingston 26, Blumbergs 12, Göksenin Köksal 2, Delgado 13, Cummings 10, Izundu 9, Sadık Kabaca, Buğrahan Tuncer, Efianayi 3, Yaman Alişan
1. Periyot: 24-23
Devre: 41-49
3. Periyot: 62-70
BURSA
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