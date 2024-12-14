Bursa Karadenizliler Platformu kuruldu

Bursa'da faaliyet gösteren Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinin dernek ve federasyon başkanları, bir araya gelerek Bursa Karadenizliler Platformu'nu (BURKAP) kurdu.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Karadenizli sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberliğini koordine etmek amacıyla oluşturulan platformun tanıtımı yapıldı.

BURKAP Başkanı Orhan Aygün, Bursa'daki Karadenizliler olarak el ele vermek, omuz omuz durmak için bir araya geldiklerini söyledi. Karadenizli 8 il ile kurulan platforma, 20 ili de üye yaparak güçlerini birleştirmek istediklerini belirten Aygün, "Sivil toplum kuruluşlarımız, ayrı bir güce sahiptir. Bu güçlerin birleştirilmesi ve Karadenizli hemşehrilerimizle yapacağımız programların daha güçlü, kalabalık olması, önemlidir." dedi.