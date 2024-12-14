Bursaspor-Karşıyaka maçını binlerce kişi izledi

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden takip etti.

Bursaspor, bu sonuçla ligin ilk devresini 12 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup olarak lider tamamladı.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile yaptığı maçı binlerce taraftar seyretti.

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