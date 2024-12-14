Bursa'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yakup Eymen H. (16) idaresindeki 16 BMZ 436 plakalı motosiklet, Akhisar Mahallesi 1. Malazgirt Caddesi'nde Zülküf Ö. yönetimindeki 34 FCA 092 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki M.K. (14) ve araçtaki Songül Ö. (42) yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü ile M.K. buradaki müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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