Bursa'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü ile M.K. buradaki müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki M.K. (14) ve araçtaki Songül Ö. (42) yaralandı.

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