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        Bursa'da, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hakkında 31 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 23:50 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:50
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        Bursa'da, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hakkında 31 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında O.G. (47), Millet Mahallesi 6. Çiçek Sokak'ta yakalandı.

        Hükümlünün "silahla yağma" suçundan hakkında 31 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

        Yavuz Selim Polis Merkezine götürülen hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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