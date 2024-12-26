Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BTÜ'de "Dijital Çağın Yeni Paradigması: Yapay Zeka ile Toplumsal Dönüşüm" paneli düzenlendi

        Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) "Dijital Çağın Yeni Paradigması: Yapay Zeka ile Toplumsal Dönüşüm" başlıklı panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 19:54 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTÜ'de "Dijital Çağın Yeni Paradigması: Yapay Zeka ile Toplumsal Dönüşüm" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) "Dijital Çağın Yeni Paradigması: Yapay Zeka ile Toplumsal Dönüşüm" başlıklı panel düzenlendi.

        Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen panelde, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yapay zekanın hayatın her alanına girmesiyle çeşitli konularda olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu ifade etti.

        İş dünyasında yapay zekayla işbirliği içerisinde olmanın önemini vurgulayan Eraslan, "Toplum eğer anlar ve kullanırsa, mühendis arkadaşlarımız iş bulacaktır. Bursa bir otomotiv cennetidir. Yapay zeka ve otomotiv ilişkisini kurabilirseniz çok yüksek maaşlarla iş bulabilirsiniz. Çünkü istihdam ve iş piyasasında yapay zeka bir belirleyicidir." dedi.

        Yapay zekanın olumsuz yönlerine de değinen Eraslan, alışveriş sitelerinin algoritmalarının da yapay zekayla çalıştığını belirterek, kullanıcıların farkında olmadan alışveriş yapmaya teşvik edildiğini anlattı.

        Özellikle kanser ve diğer hastalıkların teşhisinde yapay zekanın sağlık alanında da çok kıymetli olduğunu dile getiren Eraslan, yapay zekanın objektifliğine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Eraslan, şunları kaydetti:

        "Şimdi bakın, yapay zeka nereden veri alıyor, siz ne verirsiniz onu alıyor. Bununla ilgili çok büyük örnekler var. Mesela eski Amerika'daki 1960'lı yılların kaynaklarına baktığın zaman tüm siyahiler işe yaramaz ve suçlu, yani öğretilen bağlam üzerinden hareket ediyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmek lazım."

        Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun moderatörlüğünde düzenlenen panele, BTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Mercedes Benz Otomotiv yetkilisi Sena Ay da konuşmacı olarak katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Kedi sandılar maymun çıktı!
        Kedi sandılar maymun çıktı!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Elini yem makinesine kaptıran kadın yaralandı
        Elini yem makinesine kaptıran kadın yaralandı
        Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol operasyonu: 7 tutuklama
        Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol operasyonu: 7 tutuklama
        'Yerli Malı Haftası'na katılan 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi hastane...
        'Yerli Malı Haftası'na katılan 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi hastane...
        Bursa'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da sahte içki operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Bursa'da sahte içki operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Bursa'nın otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada bir kişi yaralandı
        Bursa'nın otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada bir kişi yaralandı