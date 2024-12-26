Bursa'daki tarihi mevlevihanede "751. Vuslat Yıl Dönümü Sema Mukabelesi" icra edildi

Bursa Mevlevihanesi'nde Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Sema Mukabelesi gerçekleştirildi.

Osman Kırklıkçı yönetiminde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından icra edilen Sema Mukabelesi, Postnişin Nail Kesova tarafından sahneye taşındı.

Osmanlı Sultanı 1. Ahmed'in emriyle 1615 yılında Cünuni Ahmed Dede tarafından kurulan, 1925'te kapatılan ve zamanla büyük bölümü yıkılarak su depoları yapılan ve yeniden yapım (rekonstrüksiyon) projesiyle aslına uygun inşa edilip geçen yıl ekim ayında hizmete açılan Bursa Mevlevihanesi'nde, Mevlana'nın 751. Vuslat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Özel Mesnevi Sohbeti ve Sema Mukabelesi izleyenlerden yoğun ilgi gördü.