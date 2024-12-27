Bursa'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın devrildiği kazada yaralanan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın devrildiği kazada yaralanan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bursa'ya doğru seyir halindeki İ.K. (43) idaresindeki 43 PE 2777 plakalı tır, Tahtaköprü Mahallesi Arapoturağı mevkisinde karla kaplı yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, tır sürücüsü (43) ve araçta yolcu olarak bulunan A.K. (60) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar Domaniç Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunu ciddi olduğu öğrenildi.
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