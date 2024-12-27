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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bursa'da konuştu:

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Uluslararası ortamda Türkiye artık özne haline geldi. Türkiye uluslararası ortamda özne, siz Türkiye'yi seversiniz, sevmezsiniz fakat Türkiye'siz bir hesap yapamazsınız, yapamayacaksınız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:58 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:58
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bursa'da konuştu:
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Uluslararası ortamda Türkiye artık özne haline geldi. Türkiye uluslararası ortamda özne, siz Türkiye'yi seversiniz, sevmezsiniz fakat Türkiye'siz bir hesap yapamazsınız, yapamayacaksınız." dedi.

        Çeşitli programlara katılmak için Bursa'ya gelen Akar, Valilik ziyaretinin ardından Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Turkuaz Salon'da düzenlenen "Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri" konulu panelde konuşma yaptı.

        Akar, Türkiye'nin geleceği, refahı ve bekası için çok çalışmak gerektiğini söyledi.

        Tarihten alınan ilhamla Türkiye'nin çok daha ileri bir noktaya geleceğini belirten Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şu anda bizi durdurmak için YPG'yi, PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü kullanmak suretiyle ülkemizi zayıflatmak istiyorlar, buna çalışıyorlar. Bunlara meydan vermeyeceğiz. Bunlara meydan vermemek ne demek, Silahlı Kuvvetlerimiz 'ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyor, Mehmetçik'in yapacağı şey bu, devamlı mücadele. Fakat diğer taraftan da 85 milyonun tek yürek tek ruh olması lazım. Bu da eğitimle olacak. Bu şekilde Türkiye şu anda geldiği noktada gerçekten hepimiz için gurur vesilesi. Uluslararası ortamda Türkiye artık özne haline geldi. Türkiye uluslararası ortamda özne, siz Türkiye'yi seversiniz, sevmezsiniz fakat Türkiye'siz bir hesap yapamazsınız, yapamayacaksınız. Türkiye ile mutlaka konuşmanız lazım, anlaşmanız lazım. Türkiye'nin onayı olması lazım, denetleyen de Türkiye'nin olması lazım, Suriye olayında olduğu gibi."

        Akar, geçmişte ecdadın dünyanın her köşesine istikrarı, barışı, huzuru, adaleti taşıdığını hatırlatarak, "Şu anda biz onun ekmeğini yiyoruz. Gittiğiniz zaman Afrika'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Türkiye'ye karşı büyük bir muhabbet var. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye. Bu nedir? Bizim bugünkü yaptıklarımız var ama atalarımızın yaptığı da var. Çünkü biz hiçbir zaman sömürgeci olmadık, emperyalist olmadık. 30 devlet çıktı Osmanlı'dan sonra hiçbiri Türkçe konuşmuyor. Bazıları diyor ki 'keşke konuşsaydı'. Hayır o zaman devlet 600 yıl var olmazdı." ifadesini kullandı.

        - "Türkler, Kürtler, Zazalar binlerce yıldan beri bu coğrafyada yaşıyoruz"

        Akar, terör örgütleri PKK ve YPG'nin hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olmadığını vurgulayarak, "Geçenlerde orada bir PKK'lı öldü. Bunun cenazesinde gördünüz, görmediniz Ermeni bayrağıyla gömülüyor. Dolayısıyla bu bir terör örgütü. Bu hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamadı. Aynı DEAŞ gibi, Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse bu PKK da bizim temsilcimiz değildir. Türkler, Kürtler, Zazalar binlerce yıldan beri bu coğrafyada yaşıyoruz. Biz biriz, kardeşliğimiz de inşallah devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Hulusi Akar, şöyle devam etti:

        "Diğer taraftan da bunların birtakım hayalleri vardı, Suriye'nin kuzeyinde o hayalleri de kazdıkları topraklara gömüldü. O terör koridoruna ilk günden izin vermeyeceğimizi söyledik, söylediklerimizi de yaptık. Bundan sonraki hayal kuranlara da hiçbir şekilde hayale kapılmamasını, bunların hiçbir şekilde sonuçlarının olmasının mümkün olmadığını, bunların boş hayaller olduğunu söylemeye devam ediyorum. Diyoruz ki arkanızda kim olursa olsun, kim desteklerse desteklesin bunların hiçbir faydası yok ya teslim alacaksınız ya da bulunduğunuz çukurlara gömüleceksiniz."

        BTÜ öğrencilerinden birinin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin sorusu üzerine Akar, "Suriye selamete ererse, istikrara kavuşursa tabii ki iki komşu ülke, iki dost, iki kardeş ülke olarak yapabileceğimiz çok iş var. Bunlardan bir tanesi tabii deniz yetki alanları. Çünkü bu son zamanlarda özellikle batı komşumuzun tahrikleriyle Mısırlılar, bir şeyler yaptık ettik demek suretiyle tahriklere devam ediyor. Biz de çok rahat bir şekilde, dostumuz, kardeşimiz olacak istikrarlı bir Suriye bunu yapabiliriz. Sadece bunu değil, bunun yanı sıra iletişim, ulaşım noktasında da işbirliğimizi geliştirebiliriz, arttırabiliriz. İki ülkenin faaliyetlerinin lehine olur." diye konuştu.

        Akar, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli meselesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Oradaki bizim davamız hiçbir şekilde bitmez. Oradaki bizim garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde bizim haklarımız, hukuklarımız var. Diğer ülkeler, İngiltere ve Yunanistan ne yaparsa yapsın biz orada garantörüz anlaşmalara göre. Dolayısıyla garantörlük görevlerimizi, sorumluluklarımızı bugüne kadar yerine getirdik. Getirmeye devam edeceğiz. Kıbrıs'ta en önemli konu güneyin kuzeyi sığıntı görmesi, ikinci sınıf görmesi, hayır 'eşit' diyoruz eşit. Fakat sonunda diyoruz ki 50 yıldan beri, 60 yıldan beri görüşmelerde sonuca varılamadı. Artık bitti; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. İster anlayın ister anlamayın. Dolayısıyla bu konuda biz Kıbrıslı kardeşlerimizi destekliyoruz."

        Panele BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, AK Parti Bursa milletvekilleri Ayhan Salman, Refik Özen, Mustafa Yavuz ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile öğrenciler katıldı.

        Akar, ayrıca Türkiye Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde "Savunma ve Güvenliğin Temelleri ve Suriye" konulu konferansa da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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