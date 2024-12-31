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        Bursa'da firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:13 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:13
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        Bursa'da firari hükümlü yakalandı
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

        Edinilen bilgilere göre, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonda, "parada sahtecilik" suçundan aranan S.Ç’yi gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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