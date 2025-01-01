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        Bursa'da alabora olan teknedeki balıkçı öldü

        Bursa'daki Uluabat Gölü'nde alabora olan tekneden düşen balıkçı ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 17:57 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:57
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        Bursa'da alabora olan teknedeki balıkçı öldü
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        Bursa'daki Uluabat Gölü'nde alabora olan tekneden düşen balıkçı ölü bulundu.

        Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'ndeki Uluabat Gölü'nde avlanan balıkçı Hasan Özışık'ın teknesi alabora oldu.

        Özışık'tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

        Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri tarafından yapılan aramalarda Özışık'ın cesedi bulundu.

        Gölden çıkartılan Özışık'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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