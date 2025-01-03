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        Bursa'da geri dönüştürülebilir atıklar, aile ekonomisine katkı sağlıyor

        Bursa'da Yıldırım Belediyesince başlatılan "Paratık Yıldırım" adlı projeyle, toplanan geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında kartlarına puan yüklenen vatandaşlar, anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:19
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        Bursa'da geri dönüştürülebilir atıklar, aile ekonomisine katkı sağlıyor
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        Bursa'da Yıldırım Belediyesince başlatılan "Paratık Yıldırım" adlı projeyle, toplanan geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında kartlarına puan yüklenen vatandaşlar, anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesi tarafından "Geri Dönüştürülebilir Atıklarınız Paraya Dönüşüyor" sloganıyla hizmete başlayan mobil atık toplama aracıyla geri dönüştürülebilir atıklar, belirli ücret karşılığında toplanıyor.

        Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirilen "Paratık Yıldırım" adlı projesi kapsamında, her gün bir mahallede hizmet veren mobil atık toplama ekipleri, kağıt, plastik, metal, cam, ambalaj, bitkisel yağlar, piller, elektrikli ve elektronik eşyalar ve floresanları ayrı ayrı topluyor.

        Atık türüne ve ağırlığına göre vatandaşlara verilen kartlara puan yüklenen vatandaşlar, hesaplarına yüklenen bakiyeyle ilçedeki anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yaparak aile ekonomisine katkı sunuyor.

        Son 2 ayda atıkların geri kazanılmasıyla 243 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 71 bin 704 kilovat enerji, 1 milyar 644 milyon litre su, 36 varil petrol ve 1,37 ton hammadde tasarrufu sağlandı. 42 metreküp çöp depolama sahası boş kaldı ve 2 bin 675 kg sera gazı azalımı sağlandı. Proje kapsamında, 14 bin 300 kilogram kağıt, 194 kilogram metal, 1143 kilogram cam, 1644 kilogram bitkisel yağ, 2 bin 234 kilogram plastik geri dönüşüme kazandırıldı.

        Atıklarını getiren 1766 vatandaşa ise 71 bin liralık bakiye yüklendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, farkındalık oluşturacak projelere imza attıklarını belirterek, "Yıldırım Belediyesi olarak, sıfır atık noktasında gerçekleştirdiğimiz öncü projelere bir yenisini daha ekledik. Uygulamaya aldığımız Paratık Yıldırım Projesi ile vatandaşlarımızın topladığı atıklar paraya dönüşüyor. Böylece hem onlar hem de doğa kazanıyor." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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