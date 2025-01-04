AK Parti Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Sibel Kalender seçildi.

Mudanya Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleşen 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa seçilen Sibel Kalender, bugüne kadar emek vermiş tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Kalender, kadın olmanın hayatın her alanında emek ve mücadeleyle şekillenen bir hikaye yazmak olduğunu belirterek, "Bizim hikayemiz sadece kendimize değil, ülkemize ve geleceğimize de ışık tutuyor. Çünkü bizler, sadece siyasetin bir parçası değil; aynı zamanda değişimin, dönüşümün ve kalkınmanın öncüleriyiz." diye konuştu.