Bursa'da amcası tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Kadir Z'yi yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde Kadir Z. (20) ile amcası Efe Z. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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