Bursa'daki BURFAŞ B kafelerde glütensiz yeni ürünler satışa sunuluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "BURFAŞ B" kafelerde çölyak hastalarının tüketebileceği farklı ürünler satışa sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kafelerde ürün çeşitliliği artırılarak çölyak hastalarının da tüketebileceği "badem sütlü kurabiye", "tuzlu gevrek", "mini tereyağlı kurabiye", "Selanik gevreği", "çikolatalı" ve "kestane unlu kurabiye" ile "karabuğdaylı kıtır kokteyl" gibi glütensiz ürünler satılıyor.