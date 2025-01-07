Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'daki BURFAŞ B kafelerde glütensiz yeni ürünler satışa sunuluyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "BURFAŞ B" kafelerde çölyak hastalarının tüketebileceği farklı ürünler satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'daki BURFAŞ B kafelerde glütensiz yeni ürünler satışa sunuluyor
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "BURFAŞ B" kafelerde çölyak hastalarının tüketebileceği farklı ürünler satışa sunuluyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kafelerde ürün çeşitliliği artırılarak çölyak hastalarının da tüketebileceği "badem sütlü kurabiye", "tuzlu gevrek", "mini tereyağlı kurabiye", "Selanik gevreği", "çikolatalı" ve "kestane unlu kurabiye" ile "karabuğdaylı kıtır kokteyl" gibi glütensiz ürünler satılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, glüten hassasiyeti olan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için BURFAŞ B kafelerdeki ürün yelpazesini genişlettiklerini belirterek, "Çölyak hastası olmamasına rağmen glütensiz beslenmek isteyenler de bu ürünlere ulaşabilecek. Glütensiz yaşam için mücadele eden ve hizmetlerimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!

        Benzer Haberler

        Kendisine omuz attığını iddia ettiği kişiyi, tekme ve yumrukla darbetti; o...
        Kendisine omuz attığını iddia ettiği kişiyi, tekme ve yumrukla darbetti; o...
        Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali sanatseverlerden ilgi görüyor
        Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali sanatseverlerden ilgi görüyor
        Bursa'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı
        Bursa'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı
        İnegöl'de elini kesen işçi hastaneye kaldırıldı
        İnegöl'de elini kesen işçi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Bursa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bursa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı