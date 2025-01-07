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        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 19:02 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:04
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        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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